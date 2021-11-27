İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2021 Cumartesi / 22 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,4902
  • EURO
    14,1202
  • ALTIN
    713.051
  • BIST100
    1776.41
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Van'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 13 şüpheli tutuklandı
Güncel

Van'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 13 şüpheli tutuklandı

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 şüpheli tutuklandı.

AA27 Kasım 2021 Cumartesi 09:23 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 09:23
ABONE OL

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Van merkez ve Erciş ilçesi ile Ağrı'nın Patnos ilçesinde operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 740 gram kubar esrar, 275 gram metamfetamin, 2 gram toz esrar, 26 uyuşturucu hap, 12 uyuşturucu içme aparatı, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ile 7 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler K.A, C.A, Ö.B, İ.S, Ü.D, A.T, N.D, S.E, K.H.K, Ş.B, Y.D, E.K. ve C.B. tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.