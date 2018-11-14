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Van'da uyuşturucu tacirleri, narkotik köpeği koku almasın diye eroin paketlerine gres yağı sürdü

Van merkez Tışba ve İpekyolu ilçelerinde narkotik polisi düzenlediği 2 ayrı operasyonda 4 kilo 435 gram eroin ile 1 kilo 35 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu tacirleri, narkotik köpeği koku almasın diye eroin paketlerine gres yağı sürdü.

  • İHA
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Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Tuşba ilçesi Erciş karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan hafif ticari kamyonete Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; aracın kapı içlerindeki doğal boşluklarına yerleştirilen paketlere gres yağı sürmek suretiyle Narkotik Madde Arama Köpeği’nin koku almasını engellemek amacıyla zulalanmış 8 paket halinde toplam 4 kilo 435 gram eroin maddesi ele geçirildi.
 
Öte yandan narkotik polisi, aynı gün İpekyolu ilçesi Buzhane Mahallesi Terzioğlu Caddesi üzerinde bulunan bir ikametin bahçesinde yaptığı aramada; 2 paket halinde toplam 1 kilo 35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak E.T., N.Ç. ve H.Ç. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

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