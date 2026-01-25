İSTANBUL 16°C / 10°C
25 Ocak 2026 Pazar / 7 Saban 1447
İLETİŞİM VE KÜNYE

  • Van'da uzun namlulu silah, silah parçaları ve mühimmat ele geçirildi: 4 gözaltı
Güncel

Van'da uzun namlulu silah, silah parçaları ve mühimmat ele geçirildi: 4 gözaltı

Van'ın Başkale ilçesinde uzun namlulu silah, silah parçaları ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA25 Ocak 2026 Pazar 13:22 - Güncelleme:
Van'da uzun namlulu silah, silah parçaları ve mühimmat ele geçirildi: 4 gözaltı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni ve Örenkale mahallelerindeki 4 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 4 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 14 tabanca, 147 fişek, 37 şarjör, 9 ruhsatsız av tüfeği, 5 piyade tüfeği şarjörü, 52 kartuş, 2 lazer nişangah, 140 silah iğnesi, 127 silah kabzası, 84 el kundağı, 47 tetik tertibatı ve 3 namlu ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A, F.B, K.Ç ile Ş.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Popüler Haberler
