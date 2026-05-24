İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2026 Pazar / 8 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Van'da yıldırım felaketi: 30 küçükbaş hayvan bir anda telef oldu
Güncel

Van'da yıldırım felaketi: 30 küçükbaş hayvan bir anda telef oldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte yüksek kesimlere yıldırım düştü. Kaşım Mahallesi'nde dört besiciye ait sürünün bulunduğu alana isabet eden yıldırım sonucu 30 küçükbaş hayvan telef olurken, bölgeye jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

AA24 Mayıs 2026 Pazar 22:05 - Güncelleme:
Van'da yıldırım felaketi: 30 küçükbaş hayvan bir anda telef oldu
ABONE OL

Van'ın Çaldıran ilçesinde şiddetli sağanak yağış beraberinde büyük bir felaket getirdi. Yüksek kesimlerde otlayan sürülere yıldırım isabet etti ve 30 küçükbaş hayvan yaşamını yitirdi. Olay, bölgedeki besiciler arasında büyük üzüntüye yol açtı.

YILDIRIM SÜRÜNÜN ORTASINA DÜŞTÜ: 30 HAYVAN TELEF

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, bazı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Kaşım Mahallesi'nde dört besiciye ait sürünün bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede inceleme yaptı.

Telef olan hayvanların açılacak çukura gömüleceği belirtildi.

  • Çaldıran yıldırım
  • Van küçükbaş hayvan
  • yıldırım düşmesi
  • Çaldıran sağanak
  • hayvan telef

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Lağım suları aktı, göl kahverengiye büründü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.