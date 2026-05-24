Van'da yıldırım felaketi: 30 küçükbaş hayvan bir anda telef oldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde şiddetli sağanak yağış beraberinde büyük bir felaket getirdi. Yüksek kesimlerde otlayan sürülere yıldırım isabet etti ve 30 küçükbaş hayvan yaşamını yitirdi. Olay, bölgedeki besiciler arasında büyük üzüntüye yol açtı.

YILDIRIM SÜRÜNÜN ORTASINA DÜŞTÜ: 30 HAYVAN TELEF

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, bazı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Kaşım Mahallesi'nde dört besiciye ait sürünün bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede inceleme yaptı.

Telef olan hayvanların açılacak çukura gömüleceği belirtildi.