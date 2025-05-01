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Van'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.

IHA1 Mayıs 2025 Perşembe 06:59 - Güncelleme:
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
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Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Akdamar Adası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AJ 999 plakalı yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 28 yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, otobüsün arka camı ile havalandırmadan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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