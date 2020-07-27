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Van'da zehir tacirlerine darbe: 104 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

Van'da bir minibüste Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 104 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

AA27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:35 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:35
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine seyir halindeki minibüsü durdurdu.

Narkotik köpeği "Oscar"ın da kullanıldığı aramada, minibüsün yakıt deposuna gizlenmiş 203 paket halinde 104 kilo 100 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü H.K, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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