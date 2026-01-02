Van'da zehir tacirlerine geçit verilmedi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK), bağlı Hudut Kartallarının Van hudut hattında yürüttüğü arama tarama faaliyetlerinde 50 kilogram 930 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

TSK, sınır hatlarında uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarına devam ediyor. Sınır hatlarında görev yapan TSK'ya bağlı Hudut Kartalları, Van hudut hattında yürüttüğü arama tarama faaliyetlerinde 50 kilogram 930 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.