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Van'da zehir tacirlerine operasyon: 732 kilo uyuşturucu ele geçirildi

VAN'ın Gürpınar İlçesi'nde jandarma ekipleri narkotik operasyonu düzenledi. Yapılan baskında bir evde, toz ve kubar esrardan oluşan 732 kilo uyuşturucu, 3 av tüfeği, silah üstü dürbün ve bir miktar av tüfeği fişeği ele geçirildi.

DHA28 Ekim 2020 Çarşamba 14:36 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 14:36
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile uyarıcı madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Gürpınar İlçesi Çepkenli Mahallesi'nde bir şüphelinin ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti. Ekipler, 27 Ekim 2020 tarihinde şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 650 kilo toz esrar, 82 kilo kubar esrar, 3 av tüfeği ile silah üstü dürbün ve bir miktar av tüfeği fişeği ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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