Güncel

Van'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

IHA20 Ekim 2025 Pazartesi 22:58 - Güncelleme:
Van'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, kaza İpekyolu Caddesi üzerindeki Van Ferit Melen Havalimanı kavşağında meydana geldi. Üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kısa süreli trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

