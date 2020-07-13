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  • Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 29'a yükseldi
Güncel

Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 29'a yükseldi

Van'daki tekne faciasında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 29'a yükseldi.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:01 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:01
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