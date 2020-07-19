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Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 59'ya yükseldi

Van'da, batan kaçak göçmen teknesinde yapılan çalışmalarda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 59'ya yükseldi.

DHA19 Temmuz 2020 Pazar 12:14 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 15:31
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Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışmalarını sürdürüyor.

Gün içinde 2 kişinin cesedine ulaşan ekipler, devam eden çalışmalarda 3 cesedi daha çıkarttı.

Böylece ulaşılan ceset sayısı 59'a yükseldi.

Cesetler, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

- Olay

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

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