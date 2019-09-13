26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,694
  • 6,3052
  • 273.799
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Van'daki terör operasyonunda teröristlere ait mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve malzeme depolarının tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenledi.
 
İlçenin Yanal Mahallesi kırsalında düzenlenen "Şehit Jandarma Onbaşı Kemal Zeren operasyonu"nda mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.
 
Ele geçirilen mühimmat ile yaşam malzemeleri, imha edildi.

Şehit Kansuva´nın operasyon görüntüsü ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK ve MİT’ten ortak operasyon: Teröristlert etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT’ten ortak operasyon: Teröristlert etkisiz hale getirildi

Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile görüştü

Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile görüştü

İsrail askerleri Gazze sınırında 30 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 30 Filistinliyi yaraladı

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

'Faizlerdeki düşüşün çok kısa zamanda çözeceğini düşünüyoruz'

'Faizlerdeki düşüşün çok kısa zamanda çözeceğini düşünüyoruz'

Sokak ortasında kanlı infaz

Sokak ortasında kanlı infaz

Çanakkale'de 104 yıllık siperler bulundu

Çanakkale'de 104 yıllık siperler bulundu

AB ülkeleri İran konusunda endişeli

AB ülkeleri İran konusunda endişeli
 

POPÜLER HABERLER

Acılı ailelerin nöbeti sürerken HDP´den skandal açıklama: Katılım da olacak savaş da...

Acılı ailelerin nöbeti sürerken HDP´den skandal açıklama: Katılım da olacak savaş da...

Seri katillerden tüyler ürperten sözler!

Seri katillerden tüyler ürperten sözler!

Çin'deki koyunları koruyacak!

Çin'deki koyunları koruyacak!

Türk mühendisler geliştirdi: Dünyanın en iyisi

Türk mühendisler geliştirdi: Dünyanın en iyisi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA