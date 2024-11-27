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Güncel

Van'ın bazı ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Van'ın 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 20:24 - Güncelleme:
Van'ın bazı ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünün yaptığı değerlendirme sonucu Van'da gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu nedenle kentte buzlanma ve don olayının meydana geleceğine yer verilen açıklamada, "Kara ulaşımında oluşabilecek olumsuzluklardan dolayı öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliğini tehlikeye atacak olası kaza riskine karşı 28 Kasım Perşembe günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerine bağlı resmi ile özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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