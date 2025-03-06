Vanlı acılı aileler eylemlerini sürdürdü

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

Yüksek sesle müzik çalarak seslerini bastırmaya çalışan partililere tepki gösteren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, yıllardır evladından haber alamadığını söyledi.

Nöbete devam edeceğini belirten Sancar, "6 yıldır anne ve babalar burada gözyaşı döküyor. Önce evlatlarımızı versinler ki samimiyetlerine inanalım. Cumhurbaşkanı'mız ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Onlar ne karar verirlerse biz de o kararın arkasındayız. Rabb'im devletimize zeval vermesin." dedi.

Oğluna teslim ol çağrısı yapan Fevzi Yağmur ise "Oğlumu kandırıp dağa çıkardılar. Oğlum, dönene kadar nöbeti bırakmayacağım. Cumhurbaşkanı'mız ve Devlet Bahçeli'nin attığı adımlar çok önemli. Devlet büyüklerimize teşekkür ederim. Artık hiçbir anne ve baba ağlamasın. Oğlum sen de gel, devletimize teslim ol." diye konuştu.