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Vanlı aileler DEM İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

AA2 Mayıs 2024 Perşembe 15:42 - Güncelleme:
Vanlı aileler DEM İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
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Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizlerle çocuklarının resimlerini taşıdı.

Terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüyen aileler, yağmurlu havada çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Baba Fevzi Yağmur, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlunun geri dönmesi için yağmur ve kar demeden nöbete devam ettiğini söyledi.

Yıllardır evlat hasreti çektiğini dile getiren Yağmur, "Uzun yıllardır oğlumun peşindeyim. Çocuğumu kandırdılar ve dağa götürdüler. Biz burada ağlarken onlar ise şarkı çalıyor. Bizim ciğerimiz yanıyor. Oğlum, her gün geri dönmeni bekliyorum, ne olur geri dön." dedi.

Evlat nöbetini senelerdir sürdürdüğünü belirten anne Gülser Alkan, "Oğlumun geri dönmesi için kar, kış demeden buraya geliyorum. Yıllar önce oğlumu dağa götürdüler. Artık dayanamıyorum yaşlı bir kadınım, şeker ve tansiyon hastasıyım. Oğlumun geri dönmesini istiyorum." diye konuştu.

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