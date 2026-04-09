İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5996
  • EURO
    52,1573
  • ALTIN
    6802.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki ''evlat nöbeti''ni sürdürdü

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 13:28 - Güncelleme:
ABONE OL

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

Yıllardır eylemlerini sürdüren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, basın mensuplarına, yıllardır evlatlarının yolunu gözlediklerini söyledi.

Sadece çocuklarına kavuşmayı istediklerini belirten Sancar, şöyle konuştu:

"Bizim ve çocuklarımızın hayallerini çaldılar, kalemlerini kırdılar. Bu kapıdan ayrılmayacağız. Son nefesimize kadar mücadeleye devam edeceğiz. Çocukların devlet güçlerine teslim olmasını istiyoruz. Gelsinler hayatlarına kaldıkları yerden devam etsinler. Anneleri ve babalarını artık üzmesinler. Yıllardır peşinizdeyiz ve gözyaşı döküyoruz. Sonsuza kadar sizin arkanızdayız. Sizin yolunuzu gözlüyoruz."

Anne Hinare Ayci ise "Oğlum için yıllardır eyleme katılıyorum. Kanser hastasıyım ve oğlumun gelmesini istiyorum. Onu her yerde aradım ama bulamadım. Oğlum dönene kadar mücadelemi sürdüreceğim." dedi.

  • PKK kaçırma
  • DEM Parti eylem
  • Vanda aileler

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.