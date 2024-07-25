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Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürüyor

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 17:48 - Güncelleme:
Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürüyor
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Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve dağa kaçırılan evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Yaptıkları eylemle çocuklarına seslerini duyurmaya çalışan anne ve babalar, parti binasından yüksek sesle müzik çalınmasına tepki gösterdi.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, yağmur, çamur dinlemeden evlat nöbetini sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

Kızının geri dönmesi için mücadelesini sürdüreceğini belirten Sancar, "Evlatlarımız gelene kadar bu kapıdan ayrılmayacağız. 55 evladımız geri döndü. Şeyma kızım, ne olur dön. Gel devletimize teslim ol. Orası senin yerin değil. O katil kıyafetini onların yüzüne fırlat." dedi.

Yusuf Erdinç, "Oğlum üniversite okuyordu. Oğlumun elindeki kalemi kırıp silah verdiler. Oğlumu istiyorum. Ölene kadar nöbeti sürdüreceğim." diye konuştu.

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