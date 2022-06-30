İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2022 Perşembe / 1 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,6929
  • EURO
    17,4394
  • ALTIN
    973.635
  • BIST100
    2411.36
Güncel

Vanlı aileler evlat eylemi sürüyor

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti. HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

AA30 Haziran 2022 Perşembe 16:48 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Van anneleri Diyarbakır anneleri el ele", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Saliha Mert, AA muhabirine, HDP binasından yüksek sesle müzik çalınarak annelerin sesinin bastırılmaya çalışıldığını söyledi.

Oğlunun 8 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Mert, "Eylemimize devam edeceğiz. Çocuklarımızı istiyoruz. Bu mücadeleyi çocuklarımız için veriyoruz. Bizden çaldıkları evlatlarımızı versinler. Çocuklarımızı onlar için doğurmadık. Dağda, mermilerin önünde ölmelerini istemiyoruz. Çocuklarımızı alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Baba Fevzi Yağmur ise PKK tarafından 2014'te dağa götürülen 24 yaşındaki oğlu için eyleme katıldığını dile getirdi.

Evladına kavuşuncaya kadar eylemlere katılacağını ifade eden Yağmur, "Oğlum Trabzon'da okudu. Hafız olmuştu. Burada kursa gidiyordu. Oğlumu HDP'den istiyorum. Bayramlar gelip geçiyor, bir şey anlamıyoruz. Çocuklarımız her zaman kalbimizde. Oğlum, dağ başında ne yapıyorsun? Kim seni kandırdı? Gel devletimize teslim ol. Onlardan hayır yok. 8 yıldır seni bekliyoruz." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.