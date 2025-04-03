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Güncel

Vanlı aileler evlat nöbetini bu hafta da sürdürdü

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 14:40 - Güncelleme:
Vanlı aileler evlat nöbetini bu hafta da sürdürdü
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Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

Bir bayramı daha buruk geçirdiklerini belirten anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, evlatlarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.

Evlatları için yıllardır mücadele ettiklerini belirten Sancar, "Evlattan öte bir şey yoktur. Ne bayramımız ne de seyranımız var. Kızımın geldiği gün benim için bayramdır. Kızım, Allah rızası için geri dön." dedi.

Kızından haber beklediğini ifade eden Sancar, "Senden haber alamıyorum. Bana bir ses ver, telefon aç. Hasretle, özlemle seni bekliyoruz. Senin peşini asla bırakmayacağım. Allah rızası için annenin sesini duyuyorsan gel, teslim ol. Sen bu bayrağın altında doğdun, bu bayrağın altında yaşa." diye konuştu.

Oğlu için eyleme katılan Necibe Çiftçi ise çocuklarına kavuşmak istediklerini belirtti.

Terör örgütü PKK'ya tepki gösteren Çiftçi, şunları kaydetti:

"2 evladım için nöbetimi sürdürüyorum. İlk çocuğumu 2015'te 16 yaşındayken kaçırdılar. Diğer oğlum ise kardeşinin peşine düştü, aramadığı yer kalmadı. 2017'de PKK'lılar evimize gelerek oğlumu şehit etti. 2 evlat acısı çekiyorum. Bayramlar buruk geçiyor. Ben oğullarımı çok özlüyorum. Bir oğlumu mezara koydular, diğer oğlumu dağa mahkum ettiler. Oğlum, yeter artık geri dön. Senin kardeşini şehit ettiler. Dayanacak gücüm kalmadı. Birçok evladımız anne ve babalarına kavuştu. Sen de teslim ol."

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