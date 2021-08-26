Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

AA 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:22 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:22

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 32 aile, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" ve "Dağları kurtara kuşlara bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Güllü Ereğli, AA muhabirine, 7 yıldır çocuğundan haber alamadığını, evladının özlemiyle yaşadığını söyledi.

Oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Ereğli, şunları söyledi:

"Oğlum 7 yıldır PKK'nın elinde. Üniversite okuyordu. Öğretmen olmak istiyordu. HDP onun hayallerini çaldı. Allah belalarını versin. Oğlumu HDP'den istiyorum. Kardeşleri her gün bana, 'Abimiz ne zaman gelecek?' diye soruyorlar. Şimdi çocuklarıma ne diyeceğim? Allah HDP'yi kahretsin. Oğlum gel devlete teslim ol. Devletimiz büyük bir devlet. Onlar seni kandırdı. Dağa götürüp seni de bizi de perişan etti."

PKK tarafından 2014'te dağa götürülen 23 yaşındaki oğlu için eyleme katılan baba Fevzi Yağmur ise evladına kavuşana kadar eylemlere katılacağını belirtti.

Çocuğunun HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırdığını aktaran Yağmur, "Oğlumu zorla götürdüler. Yıllardır onu bekliyorum. HDP Kürtlerin değil hakkını savunmuyor. Canımız, ciğerimiz yandı. Allah onların da canlarını ciğerlerini yaksın. Oğlum, ben seni özel okullarda okuttum. Sen kimlere çalışıyorsun. Gel Türkiye Cumhuriyetine teslim ol. Annen, kardeşlerin, hepimiz seni bekliyoruz." ifadelerini kullandı.