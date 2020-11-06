Vanlı miniklerden İzmirli depremzedelere yürek ısıtan yardım

AA 06 Kasım 2020 Cuma 16:34 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 16:34

Başkale'deki Çocuk Akademisi okul öncesi öğrencileri, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen depremzedeler için kumbaralarındaki paraları bağışladı.

Biriktirdiği paraları okula getirerek Kızılay yetkisine teslim eden öğrenciler, davranışlarıyla takdir topladı.

Okul Öncesi Öğretmeni Zeynep Budak, yaptığı açıklamada, öğrencilerin anlamlı bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Öğrencilere teşekkür eden Budak, herkesin deprem ve depremzedelere karşı duyarlı olmasını istedi.

Öğrencilerden Esma Koç da İzmir'de depremden etkilenen çocuklara yardım ettiklerini dile getirdi.

Koç, "İzmir'deki arkadaşlarımıza yardım etmeyi düşündük. Bunun için de kumbaralarımızdaki parayı İzmir'deki arkadaşlarımıza gönderdik." dedi.

Duyarlılıklarından dolayı çocuklara teşekkür eden Türk Kızılay Van Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin de şunları kaydetti:

"23 Şubat'ta yaşanan Başkale depreminde buradaydık. Burada depremzedelere giyinme, yemek ve barınma yardımlarında bulunmuştuk. Çocuklarımız da bizleri unutmamışlar. Bize burada bağış toplamışlar. İzmir'de depremde mağdur olan insanlarımıza ulaştırmamız için bize emanet ettiler. Emanetlerini aldık, en doğru şekilde yerine ulaştıracağız. Çok teşekkür ederiz."