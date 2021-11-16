Vanlı öğrencilerin Kapadokya hayali Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirildi

AA 16 Kasım 2021 Salı 15:18 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 15:18

Öğretmen Zülfiye Altunbaş, 3-A sınıfının resim dersinde öğrencilerden hayallerini çizmelerini istedi.

Ders sonunda Edanur Kavut'un Kapadokya resmi dikkatini çeken Altunbaş, öğrenciye hayalini sordu.

Kavut'un kendisiyle Kapadokya'da balona binmeyi istediğini öğrenen Altunbaş, resmin fotoğrafını çekerek Kültür ve Turizm Bakanlığını da etiketleyip tweet attı.

Sosyal medyadaki paylaşımın ardından Bakanlık yetkilileri, Okul Müdürü Mehmet Fatih Balkan ve öğretmen Altunbaş ile temasa geçti.

Düzenlenen organizasyonla 9 öğrenci, Balkan ve Altunbaş'ın nezaretinde Kapadokya Alan Başkanlığının misafiri oldu.

Bölgede ilk olarak sıcak hava balonuna binen öğrenciler, daha sonra Göreme Açık Hava Müzesi'ni gezdi.

Ardından atlı tura katılan öğrenciler, Avanos ilçesinde çanak atölyesini de ziyaret etti. Burada çanak yapımını izleyen öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sınıf öğretmeni Zülfiye Altunbaş, gazetecilere, Edanur'un hayalinin kendisini etkilediğini belirtti.

Resmi ve Edanur'un fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştığını dile getiren Altunbaş, "Kültür ve Turizm Bakanlığını etiketleyerek Twitter ve Instagram'da paylaştım ve Bakanlığa e-mail attım. Sağ olsunlar bize geri dönüş yaptılar. Kapadokya Alan Başkanlığı da bizi misafir ediyor. Çok mutluyuz, sevinçliyiz çocuklarla." diye konuştu.

Eski Emek Mezrası İlkokulu Müdürü Mehmet Fatih Balkan da "Çocuklar gayet memnun, çok eğleniyorlar, keyifleri yerinde. Program gayet zengin. Balona bindik, bölgeyi gezdik, ata bindik, müzeyi gezdik, daha da devam ediyor program." dedi.

Resmi çizen Edanur Kavut da "Burayı daha önce bir yerde görmüştüm ve gelmeyi çok istedim. Sonra resmi yaptım ve öğretmenime gösterdim. Buraya gelmeyi çok istiyordum, çok beğendim." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Aleyna Yıldırdım da arkadaşının çizdiği resim sayesinde Kapadokya'ya geldiklerini belirterek, çok mutlu olduklarını dile getirdi.