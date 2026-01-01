İSTANBUL 4°C / -1°C
Güncel

Vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

İstanbul'da, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.

1 Ocak 2026 Perşembe 15:18
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle kentteki deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Bu kapsamda, iptal edilen vapur seferleri şöyle sıralandı:

"İstinye-Çubuklu, Beşiktaş-Kadıköy-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer, Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Adalar-Beşiktaş, Kısa Boğaz Turu, Uzun Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Bostancı-Adalar ring, İstinye-Çubuklu, Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Bostancı-Moda-Kabataş"

