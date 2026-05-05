İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2255
  • EURO
    52,967
  • ALTIN
    6662.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vapura binen kadın şüpheli şekilde kaybolmuştu! Acı haber geldi
Güncel

Vapura binen kadın şüpheli şekilde kaybolmuştu! Acı haber geldi

Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapura binmesinin ardından bir daha kendisine ulaşılamayan kadının cansız bedeni Üsküdar açıklarında bulundu.

AA5 Mayıs 2026 Salı 09:27 - Güncelleme:
Vapura binen kadın şüpheli şekilde kaybolmuştu! Acı haber geldi
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Mayıs'ta M.H'nin (44) kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, M.H'nin saat 20.20'de Kadıköy İskelesi'ndeki turnikelerden geçerek vapura bindiği, Beşiktaş İskelesi'ne yanaşan vapurdan inmediği tespit edildi.

Gemi ve iskelelerde yapılan araştırmalarda, M.H'nin çantasıyla güverte kısmında görüldüğü, daha sonra çantasını bırakarak ortadan kaybolduğu öğrenildi.

Kadının vapura bindiği ana ait görüntülerin izletildiği kızı N.Y. (23), görüntüdeki kişinin annesi olduğunu teşhis etti. Gemi içi kamera sistemlerinin ise 14 Nisan'dan itibaren çalışmadığı belirlendi.

Bunun üzerine kadının bulunmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda M.H'nin cansız bedeni Üsküdar Selimiye açıklarında denizde bulundu.

M.H'nin cenazesinin otopsi işlemleri için morga kaldırıldığı öğrenildi.

  • kadıköy sahil arama
  • vapur kameraları sorunu
  • kayıp kadın

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.