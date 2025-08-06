Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlayan Varank, geçtiğimiz günlerde ODTÜ'ye nasıl girdiğine dair paylaşım yapmıştı. Söz konusu paylaşımın ardından bazı çevrelerce sistematik saldırıya uğrayan Varank paylaşımlara cevap verdi.
Varank, bir X kullanıcısının "Sayın Varank, 61.166 not ortalamasıyla ODTÜ'ye girmeyi nasıl başardınız? Anlatırsanız dinleriz?" paylaşımını alıntı yaptı.
AK Parti Bursa Milletvekili Varank paylaşımında, "Ortaöğretim Başarı Puanı ile not ortalaması farkını bilmeyen, "Kendine Muhabir" denilen bu zır cahile sesleniyorum: Sana siyasi hayatımı bitirme fırsatı sunuyorum. Kameranı, mikrofonunu al gel; ben sana diplomadaki not ortalamamı göstereceğim. Eğer diploma notum 61 değilse, tüm sosyal medya hesaplarını bir daha açmamak üzere orada kapatacaksın. Yok eğer 61 ise, milletvekilliğinden istifa dilekçemi sana vereceğim, sen de bunu TBMM Başkanlığı'na sunacaksın. Var mısın?" dedi.
Paylaşımın ardından Varank'a kısa sürede binlerce destek gelirken, alıntı yaptığı hesaptan ise davete karşılık gelmedi.