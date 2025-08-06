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Varank resti çekti! Trol hesap sessizliğe büründü

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medyadan kendisi hakkında yöneltilen 'not ortalaması' tartışmalarına cevap verdi. Hakkındaki bir paylaşımı alıntılayan Varank, 'Eğer diploma notum 61 değilse, tüm sosyal medya hesaplarını bir daha açmamak üzere orada kapatacaksın. Yok eğer 61 ise, milletvekilliğinden istifa dilekçemi sana vereceğim, sen de bunu TBMM Başkanlığı'na sunacaksın. Var mısın?' diye sordu. Trol hesaptan ise ses çıkmadı.

HABER MERKEZİ6 Ağustos 2025 Çarşamba 08:21 - Güncelleme:
Varank resti çekti! Trol hesap sessizliğe büründü
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Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlayan Varank, geçtiğimiz günlerde ODTÜ'ye nasıl girdiğine dair paylaşım yapmıştı. Söz konusu paylaşımın ardından bazı çevrelerce sistematik saldırıya uğrayan Varank paylaşımlara cevap verdi.

VARANK'TAN TROL HESABA ZOR ZORU

Varank, bir X kullanıcısının "Sayın Varank, 61.166 not ortalamasıyla ODTÜ'ye girmeyi nasıl başardınız? Anlatırsanız dinleriz?" paylaşımını alıntı yaptı.

AK Parti Bursa Milletvekili Varank paylaşımında, "Ortaöğretim Başarı Puanı ile not ortalaması farkını bilmeyen, "Kendine Muhabir" denilen bu zır cahile sesleniyorum: Sana siyasi hayatımı bitirme fırsatı sunuyorum. Kameranı, mikrofonunu al gel; ben sana diplomadaki not ortalamamı göstereceğim. Eğer diploma notum 61 değilse, tüm sosyal medya hesaplarını bir daha açmamak üzere orada kapatacaksın. Yok eğer 61 ise, milletvekilliğinden istifa dilekçemi sana vereceğim, sen de bunu TBMM Başkanlığı'na sunacaksın. Var mısın?" dedi.

SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Paylaşımın ardından Varank'a kısa sürede binlerce destek gelirken, alıntı yaptığı hesaptan ise davete karşılık gelmedi.

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