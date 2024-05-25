Varank: Sokakları daha yaşanabilir hale getireceğiz

Komisyon Başkanı Varank, Zonguldak'ta Türkiye'nin ilk 'Hydrocharging Meltblown Kumaş' üretim hattını da içerisinde barındıran FMG Filtre Plastik Fabrikası'nın açılışı ve FUZ Makine Teknoloji ve İnovasyon Atölyesi'nin temel atma törenine katıldı. Törende Komisyon Başkanı Varank'ın yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkurt, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ile Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Hakkı Özölçer de yer aldı. Mustafa Varank, hangi bilimsel çözüm gerekiyorsa uyutulmasıyla netice alınacaksa bu çözümü TBMM'de destekleyeceğini söyledi. Komisyon Başkanı Varank, "Sokaklarımızı insanlar için de çok daha yaşanılabilir bir hale getirmiş olacağız" dedi.

Törende bir konuşa yapan Varank, açılışı yapılan fabrikanın temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığını belirterek "Ülkemizin dört bir tarafında fabrika açılışı yapmak büyük bir bahtiyarlık. Hele ki bu açılışlar temel atmalar yüksek teknoloji ve katma değerli ürünlerle ilgiliyse bu bizi çok daha fazla memnun ediyor" dedi.

Varank, Türkiye sanayisinin, Türk ekonomisinin tökezlemesini bekleyenlere inat son sürat yoluna devam ettiğini vurgulayarak "Türkiye, üreterek kalkınmanın ne demek olduğunu anlayarak özellikle sona dönemle yüksek teknolojiyi katma değerli ürünlere yatırım yaparak Türkiye aslında üreterek büyüyen bir ülke olma yolunda hızla yoluna devam ediyor." diye konuştu.

FUBA Şirketler Grubu'nun KOSGEB'in işliklerinde 3 kişiyle başlayan bir hikayesinin bugün dünyadaki üreticilerle kafa tutacak bir üretim tesisine, markaya dönüştüğünü anlatan Varank, "Pandemi zamanında adeta herkesin birbiriyle mücadele ettiği ülkelerin birbirinden maske kolileri çaldığı bir zamanda 2 arkadaşımız bu işin nasıl yapılması gerektiğini bize gösterdi. Onların ürünleri sayesinde birçok canın kurtarılmasına vesile olduk. Türkiye'nin ihtiyacı olan yurt dışında ithal ettiği filtreleri artık kendi ülkemizde üretebileceğiz. Cari açık vermekten kurtulmuş olacağız" dedi.