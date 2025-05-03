Varank, TEKNOFEST'te Aselsan standını ziyaret ederek kameraları inceledi. Aselsan görevlisine "CHP'liler bantla kapatıp sabote etmek isterse engelleyebiliyor mu?" diye soran Varank'ın o anları ise sosyal medyada gündem oldu.

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun otellerde yaptığı görüşmelere ilişkin videolar ortaya çıkmıştı. Yapılan söz konusu görüşmelere çantayla gelen İmamoğlu'nun korumalarının kameraları bantla kapattığı görülmüştü.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AKLA ZİYAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de para dolu bavullarla gittiği otellerde kameralara bant çekip Jammer'lar ile dolaşan Ekrem İmamoğlu'nu savunmuştu.

Özel, kamera bantlama olayını "çorba" örneğiyle aklamaya kalkmış, "Korumalar, çorba içerken üstümüze dökülür de sosyal medyada rezil oluruz diye kameraları bantlıyor. Aldığı eğitimin gereği o" açıklamasında bulunmuştu.