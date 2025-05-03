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Varank'tan TEKNOFEST'te CHP'ye gönderme: Bantlı saboteyi engelliyor mu?

KKTC'de gerçekleşen TEKNOFEST'i ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Aselsan üretimi kameralar üzerinden CHP'ye gönderme yaptı.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2025 Cumartesi 11:56 - Güncelleme:
Varank'tan TEKNOFEST'te CHP'ye gönderme: Bantlı saboteyi engelliyor mu?
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Varank, TEKNOFEST'te Aselsan standını ziyaret ederek kameraları inceledi. Aselsan görevlisine "CHP'liler bantla kapatıp sabote etmek isterse engelleyebiliyor mu?" diye soran Varank'ın o anları ise sosyal medyada gündem oldu.

İMAMOĞLU'NUN KORUMALARINDAN BATLI ÖNLEM

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun otellerde yaptığı görüşmelere ilişkin videolar ortaya çıkmıştı. Yapılan söz konusu görüşmelere çantayla gelen İmamoğlu'nun korumalarının kameraları bantla kapattığı görülmüştü.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AKLA ZİYAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de para dolu bavullarla gittiği otellerde kameralara bant çekip Jammer'lar ile dolaşan Ekrem İmamoğlu'nu savunmuştu.

Özel, kamera bantlama olayını "çorba" örneğiyle aklamaya kalkmış, "Korumalar, çorba içerken üstümüze dökülür de sosyal medyada rezil oluruz diye kameraları bantlıyor. Aldığı eğitimin gereği o" açıklamasında bulunmuştu.

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