Variller dolusu ele geçirildi! Kaçak sevkiyata geçit verilmedi

Bilecik'te bir tırda yapılan aramada 5 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir tırda arama gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, yapılan aramada variller içerisinde toplam 5 bin 100 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Petrol Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.