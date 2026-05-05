  Variller dolusu ele geçirildi! Kaçak sevkiyata geçit verilmedi
Güncel

Variller dolusu ele geçirildi! Kaçak sevkiyata geçit verilmedi

Bilecik'te polisin şüphe üzerine durdurduğu bir tırda yapılan aramada, variller içerisinde sevk edilen 5 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla bağlantılı 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

IHA5 Mayıs 2026 Salı 09:38 - Güncelleme:
Bilecik'te bir tırda yapılan aramada 5 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir tırda arama gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, yapılan aramada variller içerisinde toplam 5 bin 100 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Petrol Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.

