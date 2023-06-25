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''Varlık Fonu'ndaki şirketler yabancılara satılacak'' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı yayın organlarında yer alan 'Varlık Fonu'ndaki şirketler yabancılara satılacak' iddiasına cevap verdi. Yapılan açıklamada söz konusu iddia yalanlanırken, 'Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerin yabancılara satışıyla alakalı herhangi bir çalışması veya gündemi bulunmamaktadır.' ifadelerine yer verildi.

25 Haziran 2023 Pazar 20:00 - Güncelleme:
''Varlık Fonu'ndaki şirketler yabancılara satılacak'' iddiasına yalanlama
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İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadelesi devam ediyor. Son olarak sosyal medyada yer alan "Varlık Fonu'ndaki şirketler yabancılara satılacak" iddiasına yalanlama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerin yabancılara satışıyla alakalı herhangi bir çalışması veya gündemi bulunmamaktadır.

Borsa İstanbul'da yatırımcı kararlarını manipüle edici spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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