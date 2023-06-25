İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadelesi devam ediyor. Son olarak sosyal medyada yer alan "Varlık Fonu'ndaki şirketler yabancılara satılacak" iddiasına yalanlama geldi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerin yabancılara satışıyla alakalı herhangi bir çalışması veya gündemi bulunmamaktadır.
Borsa İstanbul'da yatırımcı kararlarını manipüle edici spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."
��"Varlık Fonu'ndaki şirketler yabancılara satılacak." iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 25, 2023
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerin yabancılara satışıyla alakalı herhangi bir çalışması veya gündemi bulunmamaktadır. pic.twitter.com/xwc9kA4Seg