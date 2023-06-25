İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadelesi devam ediyor. Son olarak sosyal medyada yer alan "Varlık Fonu'ndaki şirketler yabancılara satılacak" iddiasına yalanlama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerin yabancılara satışıyla alakalı herhangi bir çalışması veya gündemi bulunmamaktadır.

Borsa İstanbul'da yatırımcı kararlarını manipüle edici spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."