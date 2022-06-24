Vatan borcunu öderken, meslek sahibi de oluyorlar

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenen, usta öğreticilerin görev yaptığı eğitimler sonunda başarı gösterenler sertifika alıyor.

Eğitim Merkezi Komutanı Yarbay, AA muhabirine, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde erlere havacılık eğitimi verilen tek tugay olduklarını söyledi.

Erlere bazı alanlarda mesleki eğitimlerin de verildiğini belirten Yarbay, "Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında askerlik yükümlülüğünü yapmak için gelen askerlerimizden okuma yazma bilmediğini tespit ettiğimiz erlere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünde okuma yazma eğitimi vermekteyiz. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayanlara da sertifikaları veriliyor." dedi.

Yarbay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sınıflandırılmada tespit edilen sözleşmeli erlere 76 saatlik eğitimin sonunda kalorifer ateşçisi, aşçı olarak belirlenenlere ise 450 saatlik eğitimin ardından aşçı yardımcısı belgesi verildiğini söyledi.

Bu kursların önemine işaret eden Merkez Komutanı, "Askerlerimizin aldıkları belgeler, askeri hayatları bittikten sonra sivil hayatlarında da kullanılabilmekte, iş başvurularında onlara kolaylık sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Yarbay, Hava Kuvvetleri Komutanlığının planlaması doğrultusunda meslek eğitimlerine her celp döneminde 80 ila 100 erin katıldığını dile getirdi.

- "BURADA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK"

Aşçılık eğitimi alan Gaziantepli sözleşmeli er Melih Demir, yemek pişirmeyi öğrendiklerini, alacağı sertifikayla bundan sonraki hayatının kolaylaşacağını anlattı.

Kalorifercilik kursuna devam eden Ahmet Görü de askerliğini yaparken aldığı eğitimle meslek sahibi olacağına dikkati çekerek, bundan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Komutanlıkta vatani görevini yapan Diyarbakırlı er Abbas Yıldız, okuma yazmayı askerde öğrendiğini belirtti.

İmkanı olmadığı için okula gidemediğini anlatan Yıldız, "Vatan borcumu ödemeye geldim. Okuma yazma bilmiyordum. Burada bize destek oldular, okuma yazmayı öğrendik. Devletimiz sağ olsun. Komutanlarımızdan Allah razı olsun. Burada çok şey öğrendik. İlk geldiğimde tabelaları okuyamıyordum. Bundan sonra tabelalarda yazılanları okuyabileceğim." diye konuştu.