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Vatan Caddesi 30 Ağustos provalarının yapılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenecek kutlama programının provasının ardından Vatan Caddesi ve bağlantılı yollar trafiğe açıldı.

AA27 Ağustos 2023 Pazar 12:58 - Güncelleme:
Vatan Caddesi 30 Ağustos provalarının yapılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı
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Prova nedeniyle 06.00'da geçici olarak trafiğe kapatılan caddenin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Polis ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişi ile buraya D-100 kuzey ve güney istikametinden, 10. Yıl Caddesi'nden, Edirnekapı'dan, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinden, Ordu Caddesi'nden, Atatürk Bulvarı'ndan, Aksaray'dan ve Keçeci Meydan Sokak'tan girişleri kapattı. Yine Hal Yolu Güney'den de geliş yönüne Vatan Caddesi girişi ile Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programının provasında, törene katılacak asker, polis ve görevliler caddede hazır bulundu. Asker ve polis araçlarının caddede geçit yaptığı provaları vatandaşlar da yoldan izledi.

Provaların ardından Vatan Caddesi ve bağlantılı yolları tekrar trafiğe açıldı.

Vatan Caddesi trafiğe kapalı olduğu saatlerde sürücüler alternatif olarak, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi'ni kullandı.

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