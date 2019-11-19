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Vatan Caddesi'nde otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti: 4 yaralı

FATİH Vatan Caddesi, Aksaray istikametinde seyreden bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak karşı şeride geçti. Otomobilin içinde bulunan 4 kişiden 3'ü ağır yaralandı.

  • DHA
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Kaza saat 23.30 sıralarında Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmetcan Polat kontrolündeki 34 EU 7969 plakalı otomobil, Aksaray istikametine ilerlerken sebebi bilinmeyen bir şekilde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjü aşıp karşı istikamete geçti. Kazada otomobil sürücüsü Ahmetcan Polat, Mert Çankaya ve Mustafa Göktaş ağır yaralanırken Samet Sen hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu Bayrampaşa istikameti 3 şerit kısa süreliğine tamamen yola kapandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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