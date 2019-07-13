Vatan olmayınca biz olsak ne olur
Şehit Muhammet Ali ‘Ölürsek şehit oluruz. Vatan olmayınca biz olsak ne olur’ diyerek Başkan Erdoğan’ın sesine kulak veren yüzbinlerce insan gibi darbecilere karşı koymak için sokağa çıktı. Muhammet Ali ve diğer kahramanların hikayeleri hain darbe girişiminin üçüncü yılında Türk milletinin vatan sevgisini bir kez daha gösterdi.
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı’na doğru yürüdüğü sırada tankları durdurmak isterken şehit olan Muhammet Ali Aksu’nun annesi, hüzün ve gururu bir arada yaşıyor. Samsun’un Alaçam ilçesinde yaşayan anne Ezine Aksu, yaptığı açıklamada, oğlunun bir şirkette aşçılık yaptığını, kendisinin 15 Temmuz’da Samsun’da köyünde olduğunu söyledi.
TANKLA EZİP KATLETTİLER
Darbe girişimi gecesi oğlunun karşı koymak için evinden çıktığını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Havalimanı’na geleceğini öğrenince o yöne doğru ilerlediğini anlatan Aksu, bu sırada durdurmak için önünde durdukları tankların ezmesi sonucu oğlunu şehit verdiğini belirtti. Darbe girişimi gecesi olayları televizyonda gördüklerini, İstanbul’daki çocukları için endişe duyduğunu dile getiren 9 çocuk annesi Aksu “15 Temmuz gecesi biz Samsun’da köydeydik. Benim oğlum evinden işine gider gelirdi. O gece halasının oğlu ile darbecilere engel olmak için sokağa çıkmış. Kardeşleri, ‘Çıkmayın’ deyince o da ‘Ölürsek şehit oluruz. Vatan olmayınca biz olsak ne olur’ demiş” ifadelerini kullandı.
CÜBBELİ DİYE EZDİLER
Oğluyla 6 kişinin daha şehit olduğunu aktaran gözü yaşlı anne “Cenazesi buraya gelince sadece yüzünü gördüm. Başka göstermediler. Diğer çocuklarım, torunlarım da gitmiş, onlara bir şey olmamış. Tankı süren kişi ifadesinde ‘sakallı cübbeli diye üzerine sürdüm’ demiş. Cenabı Allah bize yaşattıklarını onlara da göstersin. Bizim ocağımızı söndürdü, onların da ocağını söndürsün Mevlam. İçim yanıyor ama gururluyum” dedi. Acılı anne Ezine Aksu, her sabah oğlunun mezarına gittiğini, dua ettikten sonra etrafını temizlediğini vurgulayarak, acılarının büyük olduğunu kaydetti.
Bir kardeşi şehit diğeri gazi oldu
FETÖ’nün 15 Temmuz’da darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla İstanbul Çengelköy’de darbecilere karşı direnmek için çıktığı sırada bir kardeşi şehit, diğer kardeşi gazi olan Okan Esen, onlarla gurur duyduğunu belirterek “Biz Türk milleti olarak vatanımıza, milletimize bağlı insanlarız. Ne mutlu bana, bir kardeşim vatan için gazi, diğeri şehit. Allah bir daha bizlere böyle olaylar yaşatmasın ama yaşanırsa da hiç düşünmeden canımızı bu vatan için seve seve veririz” dedi.
‘Doğum tarihim 15 Temmuz 2016’
Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önündeki kavşağın bombalanması sonucu gazi olan Levent Yücel, her güne 15 Temmuz’u hatırlayarak başladığını, hayatını vatana ve bayrağa adadığını anlattı. Gazi Yücel “15 Temmuz’u hatırlamadığım bir günüm yok. Yaşım 45 ama kendimi 3 yaşında görüyorum. Doğum tarihim 15 Temmuz 2016. Üç yaşında gibiyim, geçmişim silindi” dedi.
Türkler vatan için bedenini kalkan yaptı
Senegalli Abdoulaye Thiagam Collo, 15 Temmuz 2016’da, İstanbul’a geldiği günün akşamında tanıklık ettiği hain darbe teşebbüsüne ilişkin “Bir tarafta iktidarı devirmek için ateş eden darbeciler, diğer taraftan reisini ve vatanlarını korumak için vücutlarını kalkan yapan vatansever bir millet gördüm. Türk milleti bu yüzden bütün milletler tarafından takdir ediliyor. Afrika’da biz de darbelere karşı aynı tutumu sergileyebilseydik her şey daha farklı olurdu. Dünyadaki mazlumları savunan, Müslümanların yaşadığı zulmü haykıran ve onlara sahip çıkan bir lider var o da Erdoğan. Myanmar, Yeni Zelanda ve Suriye’dekiler için yaptıklarına bakın anlarsınız” dedi.
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