Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri programına katıldı.

Başkan Erdoğan programda 93 yaşındaki Erzurumlu Şefika Taş ile bir süre sohbet etti.

"INSTAGRAM YOK, TİKTOK YOK AMA YÜREĞİM VAR"

Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda 92 yaşındaki Şefika Taş, "Gönlüm var, aşk var, vatan var, bayrak var. Ben Nene Hatun'un kızıyım, Kara Fatma'nın torunuyum" demişti.

Erzurum Valiliği tarafında da yapılan paylaşımda, "92 yaşındaki güngörmüşümüz Şefika Taş Nine, Tortum'un Alapınar Mahallesi'nden yola çıkarak Erzurum Kültür Yolu Festivali'ne katıldı, Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle andı. Şefika Nine'mizin dadaş duruşu ve vakarı; bu aziz vatanın kolay kazanılmadığını bizlere gösterirken ruh köklerimizdeki iman, vatan aşkı, fedakârlık ve yılgınlık göstermeme azmini de bir kez daha gözler önüne serdi. Kıymetli güngörmüşümüz Şefika Nine'mize sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyoruz" denildi.

