Güncel

Vatandaş Ankara'da belediyeye değil CİMER'e koşuyor! Başvuru, tehlikeyi ortaya çıkardı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bitişiğindeki parselde yürütülen inşaat kazısı nedeniyle temeli zarar gören bina, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan başvurunun ardından boşaltılarak mühürlendi.

30 Ocak 2026 Cuma 12:30
Feridun Çelik Mahallesi'nde bir vatandaşın CİMER'e yaptığı başvuruda, binalarının bitişiğindeki parselde bilgileri ve izinleri dışında derin hafriyat ve kazı çalışmaları yürütüldüğü, bu çalışmalar sonucu binanın temelindeki doğal zeminin boşaldığı ve taşıyıcı sistemin risk altına girdiği bildirildi.

Başvurunun ardından harekete geçen Altındağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, olası can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla bölgede inceleme yaptı.

Teknik kontrollerde binanın güvenliğinin tehlikeye girdiğinin belirlenmesi üzerine yapı, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bina sakinleri ve eşyalarının çıkarılmasının ardından yapı mühürlenerek, kullanıma kapatıldı.

Ekipler, bina çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alırken, konuyla ilgili idari ve teknik sürecin devam edeceği bildirildi.

