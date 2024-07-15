15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde yurt genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz için anma törenleri düzenleniyor. Şehitlerimizin acısı hala yüreğimizdeyken CHP'li Etimesgut Belediyesi skandal bir karara imza attı.

15 TEMMUZ ETKİNLİĞİ YAPMAMA KARARI

2 Temmuz' da Zumba Festivali ve 20 Temmuz Dünya Satranç Günü dolayısıyla bile ilçede çeşitli etkinler düzenlenmesi kararı alan Etimesgut Belediyesi, şehitlerimizin anılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için etkinlik düzenlememe kararı aldı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan skandal 15 Temmuz kararı! Tepki yağdı CHP'liler tarafından belediye meclisine sunulan 15 Temmuz önergesi yine CHP'li belediye meclis üyeleri tarafından Valilik ve Kaymakamlığın çeşitli etkinlikler düzenleyeceği gerekçesiyle reddedildi.

BELEDİYE UNUTTU HALK UNUTMADI

Etimesgut Belediyesi'nin aldığı karara tepki gösteren vatandaşlar, destansı direnişi hatırlatan pankartları kentin dört bir yanına astı.

Şehitlerimizin fotoğraflarının yer aldığı afişlerde "Etimesgut Belediyesi 15 Temmuz'u unutsa da biz unutmayacağız" mesajı verildi.

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