Bornova ilçesinde, yaklaşık 2 bin işyerinin bulunduğu, Türkiye'nin dört bir yanı, Avrupa başta olmak üzere bir çok ülkeye ayakkabı ihraç edilen Ayakkabıcılar sitesi, çöp sorunu ile boğuşmaya devam ediyor. Sitede, belediyenin koyduğu çöp konteynerları işyeri mevcuduna oranla çok az kalırken, firmalarda site içerisinde bulunan boş arazilere çöplerini dökmek zorunda kalıyor. İddiaya göre CHP'li Bornova Belediyesi, seçimlere kadar hafta bir, boş alanlardaki çöpleri kaldırırken, seçimlerden sonra ise haftada bir olan temizleme işlemlerini de yapmamaya başladı. 2 bin işyerinin bulunduğu ve boş arazilere bırakılan çöpler, malzeme atıkları hem insan sağlığını tehlikeye sokarken hem de olası çöp yangınları büyük yangınlara davetiye çıkarıyor. en son geçtiğimiz hafta dört bir yanı işyeri olan boş arazideki çöpler belirlenemeyen bir şekilde yanmaya başladı. Önce çevredeki işçiler müdahale ederken ardından ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri güçlükle yangını söndürdü. Ayakkabıcılar sitesindeki firma sahipleri ve işçiler başta belediye olmak üzere yetkililerin çöp sorununa çözüm bulmamasına isyan etti.

''Belediyeyi göreve çağırıyoruz''

Ayakkabıcılar sitesinde bir firmada kalfa olarak çalışan Vedat Katran, sitedeki görünen manzaranın iyi olmadığını belirtip, ''burası bir çöp yığını. Hatta bura bir kaç defa alev aldı. Çöpler toplanmıyor burada. Bornova Belediye'sini göreve çağırıyoruz. buranın sorunları ile ilgilenen yetkili yok. Pislikten, kokudan duramıyoruz'' dedi.

''Yetkililere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz''

Ayakkabı tabanı imalathanesi işletmecisi Kaan Kutlubay, ''Sitedeki çöp yığınların birisi de hemen benim işyerimin dibinde. Bu boş alan bir şahsın arsası. buraya devamlı çöp atılıyor. Burada geçen hafta üçüncü yangın çıktı. 4 itfaiye zorlukla söndürdü. buranı etrafı işyerleri ile çevrili. Bu işyerlerinde kimyasal malzemeler var. Büyük tehlike arz ediyor burası. biz yetkililere sesimizi duyurmaya çalıştık. biz belediyeye yazdık, uzun zamandır cevap bekliyoruz'' dedi. Belediyenin geçen sene hafta bir çöpleri topladığını belirten Kutlubay, ''Tam temizlenmese bile, kaba olarak çöpler toplanıyordu. Özellikle seçimlerden sonra toplanmamaya başladı çöpler. bugün yine aradık belediyeyi, verdikleri cevap bize, 'bugün yarın alırız' oldu. burada ciddi anlamda herkesin can güvenliği sıkıntısı var.

''Çöpler yandı, işyerinden zor çıktık''

5 yıldır ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bir firmada çalışan Deniz Kudaroğlu, ''Boş arazide toplanan çöpler zaman zaman yanıyor. Geçen seneye kadar belediye gelip çöpleri, haftada bir alıyorlardı, artık almamaya başladılar. Çöpleri birikti mi sinekleniyor, kötü kokular saçıyor. Yandı mı çok kolay sönmüyor. Geçen gün yangın çıktı, biz işyerinden zor çıktık. burası belediyenin işi ama görmezden geliyorlar. İşlerini yapmıyorlar.

''Dükkanım yanacak diye korkuyorum''

15 yıldır Ayakkabıcılar Sitesi'nde berberlik yapan Öner Genç, çöpten çektikleri sıkıntıların çekilmez hale geldiğini belirterek, ''Çok mağdurum. Çöplerden çıkan yangın nedeniyle klimam yandı. hatta dükkanım bile yanacaktı. sağlık yönünden de çok tehdit ediyor. sinekler dolu buralarda. Müşterilerimde rahatsız oluyor. Akşam eve gittiğimde korkuyorum, biri geçerken sigara izmariti atsa çöpler alev alıyor. dükkanım yanma tehlikesi ile karşı karşıya. Belediye geliyor buraya, 'Yetiştiremiyoruz' diyor'' dedi.

''Belediye çöp vergisini almasını biliyor hizmet nerede''

Firma sahibi Ercan Şimşek, ''Belediye bizlerden çöp vergilerini alıp ama hizmetlerini eksik yapıyorlar. Belediye, çöp vergisini alıyor, tabela vergisini alıyor. Ne varsa alıyor. ama hizmet nerede. Çalıştığımız ham maddeler yanıcı maddeler. Belediye ve site yönetimi bir çözüm bulamaması nedeniyle, insanlar zorunlu olarak çöp atacak yer bulamadığı için, çöpleri boş buldukları site içerisindeki yerlere atıyorlar. Belediye ve site yönetiminin eksiklikleri ciddi boyutta zararlar açıyor. Yetkililerin çözüm bulması gerekiyor.Belediye haftada bir de olsa bu çöpleri toplaması gerekiyor.

Yangın işyerlerine sıçrasa büyük bir felaket olur

Pis kokudan, yangın korkusundan herkesin mağdur olduğunu belirten Şimşek, ''Akşam eve gittiğimizde rahat değiliz. sabah ne olacak diye, işyerimize geliyoruz. Çöpte çıkan yangın işyerlerine sıçrarsa, infilak olur. Bomba etkisinde bir yangın çıkar. Burada işyerlerinde atılan atıl durumdaki çöpler, hepsinin hammaddesi petrol. bunlar bir dükkana sıçradığı zaman, oradaki mallar, kimyasal ürünler, önüne geçilmez büyük bir yangına sebebiyet verir ve büyük bir felaket olur.