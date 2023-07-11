İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2023 Salı / 23 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1164
  • EURO
    28,7623
  • ALTIN
    1625.38
  • BIST100
    6336.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbullular Ekrem İmamoğlu'na isyan bayrağını açtı: Yeniden yapılacaktı ne oldu?
Güncel

İstanbullular Ekrem İmamoğlu'na isyan bayrağını açtı: Yeniden yapılacaktı ne oldu?

Reklam için milyonlarca TL bütçe ayıran İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'nun Büyük İstanbul Otogarı için verdiği sözü tutmamasına vatandaş tepki gösterdi. Otogarın kolon ve demirlerinde büyük hasaların olduğuna dikkati çeken Otogar esnafı, '“Otogarda pislikten geçilmiyor bu bir gerçek. Her şey göz önünde. Otogar yeniden yapılacaktı ne oldu? İlk zamanlar daha kötüydü. Şimdi daha kötü oldu.' dedi.

IHA11 Temmuz 2023 Salı 11:06 - Güncelleme:
İstanbullular Ekrem İmamoğlu'na isyan bayrağını açtı: Yeniden yapılacaktı ne oldu?
ABONE OL

İstanbul'un tüm kavşak ve üst geçitlerini reklamlarla donatan ve buna dev bütçe ayıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Büyük İstanbul Otogarı'nın son hali görenleri tedirgin etti. Yılda milyonlarca kişiyi ağırlayan otogarın beton kolonlarında oluşan çatlaklar ve kırıklar esnafı da endişelendiriyor.

Yılda milyonlarca kişiyi ağırlayan Büyük İstanbul Otogarı'nın son hali paniğe neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "yeniledik" dediği otogarda çürüyen kolonlar, dökülen sıvalar ve çevredeki çöpler kameralara yansıdı. Her gün yüzlerce kişinin uğradığı otogarda vatandaşlar ve otobüs şoförleri gördükleri karşısında isyan etti. Deprem riskine rağmen otogarın bu halde olması vatandaşları ve otogar esnafını endişelendiriyor.

"HAFİF BİR SALLANTI OLSA HEPSİ GİDER"

Otogar esnaflarından Necdet Gül, "Otogarda pislikten geçilmiyor bu bir gerçek. Her şey göz önünde. Otogar yeniden yapılacaktı ne oldu? İlk zamanlar daha kötüydü. Şimdi daha kötü oldu. Gereği neyse onun yapılması gerekiyor. Allah muhafaza yarın bir gün deprem olduğunda burada binlerce araç mahvolur. Hafif bir sallantı olsa hepsi gider. Demirler bile görünüyor. Burası daha girişleri" ifadelerini kullandı.

  • İBB Başkanı
  • milyonlarca TL bütçe
  • otogar sözü tutmama
  • hasarlı otogar
  • otogar yeniden yapılmalı
  • otogar temizliği
  • Otogar esnafı
  • İstanbul Otogarı
  • pislik
  • noktalı virgül
  • Erkem İmamoğlu
  • vatandaş tepkisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.