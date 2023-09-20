Yapımını 86 günde bitirdiği altgeçitle övünen CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yaz ayında Şehir Hastanesi'nin karşısında inşaatına başlattığı otobüs durağını Sonbahar gelmesine rağmen hala bitirememesi vatandaşı isyan ettirdi. Hastanede tedavi veya muayene olduktan sonra evlerine gitmek için bulvara giden onlarca insan, durak olmadığı için Adana'nın kavurucu sıcağında buldukları bir ağacın gölgesine sığınarak otobüs beklemek zorunda bırakıldı.

BANK OLMADIĞI İÇİN KALDIRIMDA OTURUYORLAR

Sabah 'ta yer alan habere göre; Banklar olmadığı için yerde veya kaldırımlarda oturarak otobüsün gelmesini bekleyen Adanalılar, "Bir oda büyüklüğündeki otobüs durağının 3 ayda bitirilmemesine anlam veremiyoruz. Bu beceriksizlik. Zeydan Karalar, 50 metre uzunluğundaki alt geçit kavşağını bitirdiği için övünüyor. Hatta '86 günde anca domates yetişir' dediler diye reklamını yapıyor ancak bir otobüs durağını 3 ayda bitiremiyor" diye tepki verdiler.

HAMİLE OLANLAR VAR

Her gün binlerce insan gerek şifa bulmak için gerekse hastayı ziyaret etmek için Adana Şehir Hastanesi'ne geliyor. Hastanedeki işi biten insanlar Yüreğir İlçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda otobüse binerek evlerinin yolunu tutuyor. Bulvarda durak olmaması yüzünden vatandaş Adana'nın kavurucu sıcağı altında otobüs beklemesi adeta eziyete dönüşüyor.

"RESMEN İŞKENCE YAŞIYORUZ"

Yaz boyunca 50 derece sıcağın altında durak olmayan bulvarda otobüs bekleyen Adanalılar halen inşaatı süren durağın ne zaman biteceğini merakla bekliyor. Durak inşaatında sadece bir ya da iki kişinin çalıştığını gören vatandaşlar, "Bir durak nasıl üç ayda bitmez? Gerçekten inanılır gibi değil. Güneşin altında ya da kaldırımlarda oturuyoruz. Hamile olanlar var, çocuğuyla kucağında bekleyen var. Ayakta duramayan hastalar var. Bir durağı yapmak bu kadar zor mu? Bu mu insana verilen değer? Resmen işkence yaşıyoruz" dediler.

SUÇU KÖPRÜYE ATMIŞLARDI

SABAH'ın 18 Temmuz gündeme getirdiği haberlerin ardından açıklama yapmak zorunda kalan belediye "Karayollarının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kavşağı'ndaki uzun süren çalışmaları biter bitmez Adana Büyükşehir Belediyesi'nce, Şehir Hastanesi karşısında inşa edilecek toplu taşıma durağı vatandaşın hizmetine girecek" açıklaması yapmıştı. Ancak karayolları yetkilileri, kavşakta herhangi bir çalışmalarının olmadığını, belediyenin durak yapmasında bir sakınca bulunmadığını, konu hakkında belediyenin bilgilerinin olduğunu kaydetmişti.

ERDOĞAN'IN HİZMETLERİNE SEKTE VURULUYOR

Haberin yayınlanmasının ardından tam 60 gün geçmesine rağmen bir oda büyüklüğündeki otobüs durağının halen yaptırmayan CHP'li Zeydan Karalar'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan hizmetleri kullanmak isteyen vatandaşa eziyet çektirmesi dikkatlerden kaçmıyor. CHP'li Karalar'ın göreve geldikten sonra bir çivi dahi çakmadığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devraldı. Yapımı tamamlanan ve Türkiye'nin en uzun 4'üncü büyük köprüsü olan eser bu yılın Nisan ayında Başkan Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Kent trafiğinin büyük yükünü alan üç şeritli köprüde belediye otobüslerinin kullanılmaması vatandaşın büyük tepkisine neden oluyor. Aldıkları talimatla otobüs şoförleri yeni açılan köprüden gitmeyerek Şehir Hastanesi'nin önünden geçip otobana girerek, yolu yaklaşık 5 kilometre uzatması "Yok artık" dedirtiyor.