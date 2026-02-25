İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8786
  • EURO
    51,7542
  • ALTIN
    7329.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vatandaş görüp ihbar etti: Acı olayın arkasından cinayet çıktı
Güncel

Vatandaş görüp ihbar etti: Acı olayın arkasından cinayet çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün sabah saatlerinde yol kenarında bir kadının ölü bulunması olayıyla ilgili kocası gözaltına alındı.

IHA25 Şubat 2026 Çarşamba 16:51 - Güncelleme:
Vatandaş görüp ihbar etti: Acı olayın arkasından cinayet çıktı
ABONE OL

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde, D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde muz bahçesinde çalışmaya giden bir vatandaş, yol kenarında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. Durumun şüpheli bulunması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede yaşamını yitiren kişinin 45 yaşındaki Saliha Turan olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Turan'ın cenazesi önce Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KOCASI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında Saliha Turan'ın eşi olduğu öğrenilen M.T. (45) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bölgede bulunan güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

  • Gazipaşa
  • ölü bulunma
  • koca gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.