İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0433
  • EURO
    50,378
  • ALTIN
    6147.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vatandaş günlerdir suya hasret kaldı! Tepkilerin odağındaki CHP'li başkandan pes dedirten savunma
Güncel

Vatandaş günlerdir suya hasret kaldı! Tepkilerin odağındaki CHP'li başkandan pes dedirten savunma

Edirne Belediye Meclisi'nin ocak ayı toplantısında kentteki su kesintileriyle ilgili tartışma yaşandı. AK Parti, vatandaşlara 8 gündür su verilmediğini ve bunun sebebinin bilinmediğini ifade ederken, CHP'li başkan ise gerekçeyi kışın ortasında kuraklığa bağladı.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 17:35 - Güncelleme:
Vatandaş günlerdir suya hasret kaldı! Tepkilerin odağındaki CHP'li başkandan pes dedirten savunma
ABONE OL

Belediye Başkanı Filiz Gencan yönetiminde, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda 15 gündem, 5 gündem dışı madde görüşülerek karara bağlandı.

"BU HAVADA KOMBİLER ÇALIŞMIYOR"

Meclis toplantısında konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Celal Demir, 3 mahallede yaşayan 15 bine yakın kişinin 8 gündür susuz bırakıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"8 gün su verilmiyor, sebebi bilinmiyor. Açıklama yok millet eylem yapınca, protesto yapınca vatandaşa kızılmaya başlandı. Hijyeni, çamaşırı, bulaşığı geçtik, bu havada kombiler çalışmıyor, musluklardan su gelmiyor."

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Belediye Başkanı Gencan ise tüm mahallelere hizmet götürdüklerini belirterek, "Mesai arkadaşlarımız gece gündüz çalıştı. Kuraklık ve susuzluk sorununu yaşıyoruz." diye karşılık verdi.

Bu arada AK Parti ve CHP grupları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Toplantıda, şehir içi toplu ulaşım ücretlerine yüzde 20, öğrenci ücretlerine ise yüzde 30 zam yapılması kararlaştırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.