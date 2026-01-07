Belediye Başkanı Filiz Gencan yönetiminde, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda 15 gündem, 5 gündem dışı madde görüşülerek karara bağlandı.

Meclis toplantısında konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Celal Demir, 3 mahallede yaşayan 15 bine yakın kişinin 8 gündür susuz bırakıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"8 gün su verilmiyor, sebebi bilinmiyor. Açıklama yok millet eylem yapınca, protesto yapınca vatandaşa kızılmaya başlandı. Hijyeni, çamaşırı, bulaşığı geçtik, bu havada kombiler çalışmıyor, musluklardan su gelmiyor."

Belediye Başkanı Gencan ise tüm mahallelere hizmet götürdüklerini belirterek, "Mesai arkadaşlarımız gece gündüz çalıştı. Kuraklık ve susuzluk sorununu yaşıyoruz." diye karşılık verdi.



Bu arada AK Parti ve CHP grupları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Toplantıda, şehir içi toplu ulaşım ücretlerine yüzde 20, öğrenci ücretlerine ise yüzde 30 zam yapılması kararlaştırıldı.

