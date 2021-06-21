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  • Vatandaş İmamoğlu'na isyan etti! 'Ellerim kırılsaydı da, sana oy vermeseydim'
Güncel

Vatandaş İmamoğlu'na isyan etti! 'Ellerim kırılsaydı da, sana oy vermeseydim'

Yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini ileri süren bir vatandaş İmamoğlu'na, 'Ellerim kırılsaydı da sana oy vermeseydim.' diyerek isyan etti.

21 Haziran 2021 Pazartesi 13:18 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 13:23
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir vatandaş oy verdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy verdiği için pişman olduğunu söyledi.

İmamoğlu'nun bir önceki görev yeri olan Beylikdüzü'nde yaşadığı tahmin edilen vatandaş, sokakların temizlenmemesine tepki gösterdi.

Çevredeki toz toprağın park halindeki arabaların üzerinde bir tabaka oluşmasına neden olduğunu görüntüleyen vatandaş tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

'Sayın İmamoğlu! Seçimden önce öyle güzel vaatler veriyorsunuz... Siz kendi mahallenizi bile temizlemiyorsunuz. Artık burama kadar geldi. Sağ kökenli birisi olarak sana ben oy verdim. Sen komşumsun, buraya hizmet verirsin diye, CHP'ye hayatım boyunca bir oy verdim. Nerede? Ellerim kırılsaydı da sana oy vermeseydim. '

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