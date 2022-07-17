Vatandaş isyan etti! İBB aylardır tamir edemedi

Bir vatandaş, T4 Topkapı - Mescid-i Selam tramvay hattının Vatan istasyonunda yaklaşık 8 aydır arızalı olan asansörlerle ilgili İBB yönetimine serzenişte bulundu.

Paylaşılan videoda iki asansörden birinin Kasım 2021'de diğerinin ise Aralık 2021 bozulduğu belirtilirken asansörlerin hala çalışmaması vatandaşı çileden çıkardı.

REKLAM PANOLARINI HATIRLATTI

Vatandaş, İBB'nin reklam panolarındaki sloganını hatırlatarak tepki gösterdi.

Tepkisini dile getiren vatandaş, ❝Aynı anda 10 metro yaptığını söyleyen İBB nasıl oluyor da iki tane asansörü aylardır tamir edemiyor?❞ dedi.