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Güncel

Vatandaş isyan etti! İBB aylardır tamir edemedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kasım 2021'den beri T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattının Vatan istasyonundaki asansörleri tamir etmediği ortaya çıktı. Mağdur olan bir vatandaş tepkisini paylaştığı videoda İBB'nin sloganlarına dikkati çekerek, 'Aynı anda 10 metro yaptığını söyleyen İBB nasıl oluyor da iki tane asansörü aylardır tamir edemiyor?' dedi.

17 Temmuz 2022 Pazar 00:11 - Güncelleme:
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Bir vatandaş, T4 Topkapı - Mescid-i Selam tramvay hattının Vatan istasyonunda yaklaşık 8 aydır arızalı olan asansörlerle ilgili İBB yönetimine serzenişte bulundu.

Paylaşılan videoda iki asansörden birinin Kasım 2021'de diğerinin ise Aralık 2021 bozulduğu belirtilirken asansörlerin hala çalışmaması vatandaşı çileden çıkardı.

REKLAM PANOLARINI HATIRLATTI

Vatandaş, İBB'nin reklam panolarındaki sloganını hatırlatarak tepki gösterdi.

Tepkisini dile getiren vatandaş, ❝Aynı anda 10 metro yaptığını söyleyen İBB nasıl oluyor da iki tane asansörü aylardır tamir edemiyor?❞ dedi.

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