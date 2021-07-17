Vatandaş isyan etti: ''Tunç Soyer'in evinin önünden haberi yok''

İzmir'in Ödemiş ilçesinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılan Katı Atık Tesisi'nin ilk 1 haftadan sonra çalışmadığı ortaya çıktı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal'ın yerine giderek kaydettiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, çalışmayan tesisten gelen atıkların doğaya bırakıldığı ifade edildi.
İzmir'de çöpler doğaya dökülüyor. Şehrimiz yok ediliyor! Bizzat gidip yerinde inceledim.
Tunç Soyer'in kendi evinin önündeki çöp dağlarından haberi yok!
Tire'ye beraber gidip çöplükle fotoğraf çektirelim mi? @tuncsoyer
İzmir'de çöpler doğaya dökülüyor. Şehrimiz yok ediliyor! Bizzat gidip yerinde inceledim.— Av. Özgür HIZAL (@ozgurhizal35) July 17, 2021
Tunç Soyer'in kendi evinin önündeki çöp dağlarından haberi yok!
Tire'ye beraber gidip çöplükle fotoğraf çektirelim mi ⁉️ @tuncsoyer pic.twitter.com/AxUrk2b3mG