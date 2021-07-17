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Vatandaş isyan etti: ''Tunç Soyer'in evinin önünden haberi yok''

İzmir'de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılan Katı Atık Tesisi'nin ilk bir haftadan sonra çalışmadığı ortaya çıktı. Vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 15:52 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 15:52
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılan Katı Atık Tesisi'nin ilk 1 haftadan sonra çalışmadığı ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal'ın yerine giderek kaydettiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, çalışmayan tesisten gelen atıkların doğaya bırakıldığı ifade edildi.

"TUNÇ SOYER'İN KENDİ EVİNİN ÖNÜNDEKİ ÇÖP DAĞLARINDAN HABERİ YOK!"

Hızal söz konusu görüntüleri sosyal medyadan şu sözlerle paylaştı:

İzmir'de çöpler doğaya dökülüyor. Şehrimiz yok ediliyor! Bizzat gidip yerinde inceledim.
Tunç Soyer'in kendi evinin önündeki çöp dağlarından haberi yok!
Tire'ye beraber gidip çöplükle fotoğraf çektirelim mi? @tuncsoyer

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