CHP'li belediyelerin çöp krizi bitmiyor.

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Sümer Mahallesi Demiryolu Caddesinde işletmeleri bulunan esnaflar, yaklaşık 1 aydır cadde üzerindeki çöplerin Merkezefendi Belediyesi tarafından toplanmadığını iddia etti.

Çöp konteynerleri ve etrafında oluşan çöp ve atık birikintilerinin cep telefonuyla görüntüsünü çeken esnaflar, görüntü kirliliğini gözler önüne seren manzaraları sosyal medyada paylaştı.

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen paylaşım, büyük tepki topladı. Merkezefendi'de toplanmayan veya zamanında alınmayan çöplerin yaz aylarında büyük sıkıntıya neden olduğunu savunan vatandaşlar, bu yaz koku ve yetersiz ilaçlama yapılmaması nedeniyle sivrisineklerden rahatsız olduklarını belirtti.