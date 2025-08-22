İSTANBUL 34°C / 24°C
  Vatandaş isyanda CHP'li belediye uykuda! Çöp yığınları 1 aydır toplanmıyor
Güncel

Vatandaş isyanda CHP'li belediye uykuda! Çöp yığınları 1 aydır toplanmıyor

CHP'li Merkezefendi Belediyesinin 1 aydır çöpleri toplamadığını iddia eden esnaf, belediyeye tepki gösterdi. Kokudan ve böcekten duramayan vatandaşlar görüntü kirliliğini gözler önüne seren manzaraları da sosyal medyada paylaştı.

IHA22 Ağustos 2025 Cuma 10:01 - Güncelleme:
Vatandaş isyanda CHP'li belediye uykuda! Çöp yığınları 1 aydır toplanmıyor
ABONE OL
CHP'li belediyelerin çöp krizi bitmiyor.

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Sümer Mahallesi Demiryolu Caddesinde işletmeleri bulunan esnaflar, yaklaşık 1 aydır cadde üzerindeki çöplerin Merkezefendi Belediyesi tarafından toplanmadığını iddia etti.

Çöp konteynerleri ve etrafında oluşan çöp ve atık birikintilerinin cep telefonuyla görüntüsünü çeken esnaflar, görüntü kirliliğini gözler önüne seren manzaraları sosyal medyada paylaştı.

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen paylaşım, büyük tepki topladı. Merkezefendi'de toplanmayan veya zamanında alınmayan çöplerin yaz aylarında büyük sıkıntıya neden olduğunu savunan vatandaşlar, bu yaz koku ve yetersiz ilaçlama yapılmaması nedeniyle sivrisineklerden rahatsız olduklarını belirtti.

  • Denizli
  • Merkezefendi
  • çöp toplama
  • chp belediye
  • chp çöp krizi

