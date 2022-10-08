Vatandaş karardan memnun: Maske cezaları siliniyor

Pandemi döneminin salgının bulaşmasını önlemek amacıyla uygulanan maske zorunluluğuna uymayanlar ceza almıştı. Salgının yoğun yaşandığı dönemde uygulanan maske takmama cezası borçları gündeme geldi. 7 Ekim günü AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu torba yasasında maske takmama cezaları da yer aldığı açıklandı. 90 maddelik torba kanun teklifine göre maske takmayanlara uygulanan cezalar silinmesi bekleniliyor. TBMM'nin yeni torba kanun teklifi içerisinde yer alan maske cezalarının silinip silinmeyeceği merak edilirken, Denizlililer ise silinmesi durumuna sıcak bakıyor.

Pandemi sürecinde cezaların verilmemiş olması durumunda maske takmayanların oranı çok fazla artmasına neden olacağını belirten vatandaş Muhammet Mustafa Çidem, "Zaten pandemide zor bir dönem geçirdik. Pandemide maske takmayanlara ceza verilmişti. İnsanlar bu cezalar sayesinde biraz kurallara uymaya başlamıştı. Bu maske cezaların kesilmesi insanları zor durumda bırakmıştı. Cezaların silinmesi konusu bu zor dönemlerde birçok kişinin işine geldi ve iyi oldu. Zaten bu cezalar verilmeseydi insanlar daha çok maske takmayıp virüsü daha çok yayılmasına neden olacaktı" dedi.

"CEZALARIN SİLİNMESİNİ DOĞRU BİR KARAR OLARAK GÖRÜYORUM"

Pandemide zorlu bir süreç geçirdiklerini anlatan vatandaş İsmail Burak ise "Pandemide gerçekten zorlu bir süreç geçirdik. Cezaların kesilmesi o dönemde iyi, şu anda silinmesi iyi oldu. Zaten pandemi bitti ve cezalara gerek yok. Eğer pandemi sürecinde cezalar hiç kesilmeseydi, kimse maske takmayacaktı. Cezaların silinmesini doğru bir karar olarak görüyorum" diye konuştu.

Cezaların silinmesine yönelik atılan adıma olumlu olarak değerlendiren Berna Şimşek ve Kadriye Kılınç da, "Bence çok iyi bir karar ve bunu destekliyoruz. Birçok kişiye de yararı olacak, ayrıca cezaların pandemi de verilmesi çok sıkıntılıydı. Zaten maske takmayanların birçoğu rahatsızlık yaşayan kişilerdi. Bu yüzden maske cezaların silinmesi iyi oldu. Pandemi döneminde maddi durumu iyi olmayan insanlar vardı. Silinmesi herkesin yararına olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA CEZALARIN KALDIRILMASI MANTIKLI"

Pandemi döneminde maske takmayanlara ceza verilmesini ve cezaların silinmesine yönelik atılan adımı doğru bulan Enes Kızıl, "Bana göre cezaların silinmesi normal bir şey. Zaten pandemi döneminde zor sıkıntılar vardı. Çok sıkıntılı bir süreçti. Maskeyi pandemi döneminde birçok kişi takmıyordu. Şu anda cezaların kaldırılması mantıklı" ifadelerini kullandı.