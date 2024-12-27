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Vatandaş yıllar önce İBB'yi uyarmış! Derin çatlakların arkasından ihmal çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki İSPARK'a ait Tepebaşı Otoparkı'nın kolonları patladı. Vatandaşların İBB'yi yıllar önce uyardığı ortaya çıktı. Beklenen olası İstanbul depreminin risk yönetimini yapan İBB'nin göz göre göre gelen faciaya hiçbir önlem almaması tepki çekti.

Akşam Gazetesi27 Aralık 2024 Cuma 09:28 - Güncelleme:
Vatandaş yıllar önce İBB'yi uyarmış! Derin çatlakların arkasından ihmal çıktı
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İSPARK'a ait Tepebaşı Otoparkı'nın kolonları patladı. Binlerce aracın giriş çıkış yaptığı binanın kolonlarında 2021'den beri çatlaklar bulunduğu ve yetkililere bildirilmesine rağmen önlem alınmadığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), iştiraklerinden İSPARK tarafından işletilen Beyoğlu Tepebaşı'ndaki katlı otoparkın kolonları çatladı. Otopark tedbir amaçlı boşaltıldı. Otoparkın giriş bölümü güvenlik şeridi ile kapatıldı. "Tadilat nedeniyle otoparkımız hizmet dışıdır" yazıları asıldı.

DERİN ÇATLAKLAR VAR

Aracını otoparka bırakan vatandaşlar da yaşanan gelişmelerden tedirgin oldu. Haberi duyanlar otoparktan araçlarını hızlı bir şekilde çıkarmaya çalıştı. İBB tarafından yapılan açıklamada çatlakların birkaç noktada olduğu belirtildi.

VATANDAŞLAR UYARMIŞ

Vatandaşların cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntülerde, otoparkı taşıyan kolonlarda derin çatlaklar olduğu görülüyor. Otoparktaki kolonlarındaki çatlakların 2021'den beri var olduğunu vatandaşların sosyal medya paylaşımı olarak duyurduğu ortaya çıktı. İBB yetkililerinin ise bu uyarılara 'kaydınız alındı' mesajıyla yetindiği ortaya çıktı. Haziran 2021'deki paylaşımda bir vatandaş, "Beyoğlu Tepebaşı TRT binasının orada bulunan katlı İSPARK Otoparkı'nın zemin kat kolonlarında düşey çatlaklar bulunmaktadır. Bu ciddi bir durumdur. Kesme çatlakları mevcuttur. Onlarca çatlak kolon var. Yetkililerin bilgisine @ibbBeyazmasa" mesajı paylaşmış. İBB İse o uyarının altına şu mesajı yazmış; "1-42580619132 numarası ile kayıt altına alınmıştır, https://beyazmasa.ibb.istanbul/ application/query üzerinden başvuru sonucunuzu takip edebilirsiniz." Beklenen olası İstanbul depreminin risk yönetimini yapan İBB'nin göz göre göre gelen faciaya hiçbir önlem almaması tepki çekti.

İBB "DEFORMASYON" DEDİ

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı Otoparkı'nda birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır.

1005 ARAÇ KAPASİTELİ

TEPEBAŞI Otoparkı, İSPARK resmi internet sitesinde 1005 araç kapasiteli olarak görülüyor. 24 saat esasına göre her gün açık olan otoparka yüzlerce araç giriş çıkışı gerçekleşiyor. Vatandaşların tam gün 250 TL vererek kullandığı otoparkın bir saatlik ücreti ise 70 TL.

  • Risk Yönetimi
  • İstanbul Depremi
  • ispark

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