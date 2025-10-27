CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın belediye imkanlarını kullanarak temin ettiği milyonlarca lira rüşveti, belediyeye ait aşevi üzerinden topladığı ortaya çıktı. Yardımcısı Ozan İş'in verdiği bilgilere göre aşevi üzerinden Beşiktaş'taki 4 ayrı projeden 12 milyon dolar (504 milyon lira) ve 85 milyon lira rüşvet alındı.

YEMEK YOK, RÜŞVET VAR

Sabah'ın haberine göre; Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü iddianamesine yansıyan bilgilere göre, tutuklu bulunan Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ, rüşvet paralarının toplanması sürecinde paravan olarak kullanılan aşevine ilişkin şunları söyledi: "Beşiktaş Belediyesi'nin aşevi vardır. Her ne kadar günde 5 bin 500 kişiye yemek verdiklerini belirtseler de gerçekte bu kadar yemek hiçbir zaman dağıtılmadı. Aşevine alınan malzemeler resmi değildir. Aşevine resmi ve gayri resmi bağışlar yapılır. Bağış yapılan firmalar araştırıldığında bu firmaların çoğunun belediye ile iltisaklı olduğu, ruhsatla ilgili sorunları bulunduğu görülecektir." Bu firmalardan veya kişilerden para toplandığını, bir kısım paranın resmi geri kalanının ise gayri resmi alındığını aktaran Akçadağ, "Zabıta Müdürü Ali Rıza Gürgen bu işin başındadır. Nurşen Coşkunoğlu aşevi sorumlusuydu. Ali Rıza Yılmaz en büyük parayı aşevi ve ruhsattan toplayıp sahibi olduğu Park Fora Restoran üzerinden aklıyordu" diye konuştu.

SAVCILIK AŞEVİ BELGELERİNİ İSTEDİ

Soruşturma kapsamında alınan tanık beyanları ve yapılan tespitler üzerine soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Beşiktaş Belediyesi'nden aşevinin bütün resmî belgeleri, harcama listelerini ve giren, çıkan faturalarını incelemek üzere istediği öğrenildi.