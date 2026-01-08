Ankara'da su kesintileri günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar su kesintilerine karşı isyan etti.

Özellikle de Elmadağ'da belirli aralıklarla kesilen sular, saatler, hatta günler sonra verildiğinde ise çamur gibi akıyor. Evlerde filtrelerin tıkandığını, suları içtikten sonra ishal olduklarını ifade eden ilçe sakinleri duruma tepki gösterdi.

Çocuklu aileler ve yaşlılar yaşanan sorunun sağlık açısından risk oluşturduğundan yakınan Başkentliler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kalıcı bir çözüm bulmasını bekliyor.

Memduh Aslan Akçay

'KUYU ÇALIŞMAMIZ VAR'

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, su kesintilerine ilişkin bir açıklama yaparak, "Gerede'den ve Çamlıdere Havzası'ndan aldığımız suda halihazırda bir artış yok. Kar yağdı ancak erimediği için barajlara gelen suda bir artış söz konusu değil. Bu nedenle vatandaşlarımızı su tasarrufu konusunda çok daha hassas davranmaya çağırıyoruz. Ankara nüfusunun yaklaşık 500 bininin ihtiyacını karşılayacak şekilde kuyulardan su alabilmek amacıyla da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 2025 yılında yaşanan kuraklık, 2026'da da yaşanırsa ne yapılması gerekir şeklinde bir hareket planımız var ve bütün çalışmalarımızı, bütün planlarımızı da bu şekilde planladık" dedi.

EVDE DEPO ÇÖZÜMÜ

Ankara'da bitmek bilmeyen su kesintilerine karşı bir vatandaş, kestiği bidonları dizerek yaptığı su deposuyla sorununu çözmeye çalıştı. '5 dakikada modüler su deposu nasıl yapılır?' başlığıyla paylaştığı video sosyal medyada kısa sürede yayıldı.