Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 849'a sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 176'ya yükseldi.

Son yapılan testlerde; sucukta kanatlı et ve sakatat zeytinyağında tohum yağı, çiftlik yoğurdunda bitkisel yağ, manda kaymakta inek, sütü kaşar peynir de ise nişasta tespit edildi.

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinde;

- Hasibe Bakar-Kasap Hikmet firmasına ait kıymada Sakatat (Taşlık)

- B.R.K. Ayvalı marka natural taş baskı sızma zeytinyağında tohum yağları karıştırılması

- Arifoğlu marka kekikte yabancı madde tespiti

- Silivri Aksoy marka çiftlik yoğurdunda bitkisel yağ

- Zirveden marka ısıl işlem görmüş piliç kuvez sucukta mekanik ayrılmış kanatlı et

- Görgüneroğlu marka ısıl işlem görmüş sucukta sakatat (baş eti)

- Küp Tepe marka naturel sızma zeytinyağında pirina yağı karıştırılması

- Zeytinada marka natürel sızma zeytinyağı-5 lt'de tohum yağları

- Gemlik marka natürel sızma zeytinyağı-5 lt'de tohum yağları

- Beyaz Altın marka kaymakta yüzde yağ oranının düşük olması

- Yöresel Natur Karahisar marka manda kaymakta inek sütü

- Bahardan marka kaşar peynirinde bitkisel yağ

- Uğur Erceylan marka ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı ve nişasta tespit edildi.

TEK TIRNAKLI ETE RASTLANDI

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde ise Adem Tozman'a Ait Hareketli Araç firmanın parça kırmızı etinde ise tek tırnaklı ete rastlandı.

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